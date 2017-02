Middelkamp wil terug naar Topcompetitie (video)

Degradatie

In 2016 deed de ploeg mee aan de vernieuwde Topcompetitie, waaruit Middelkamp degradeerde. Dit jaar hoopt de ploeg snel terug te keren.



Nieuwkomers en vertrekkers

Nieuw in de selectie bij Theo Middelkamp zijn Vince Geijs uit Goes en Sven Gommers uit Philippine. Vertrokken zijn Michael de Jong, Dylan de Kok, Tom Jansen. De ploegleiding bestaat uit Frans Reijnhoud, Heddy Nieuwdorp en Ad Polak. Het trio heeft dit jaar de beschikking over zeventien renners.



Ervaring

Polak verwacht dat zijn ploeg meegaat doen voor promotie naar de Topcompetitie. "De jongens hebben nu de leeftijd en de ervaring om dit jaar toe te kunnen slaan."



Trainingskamp Mallorca

Middelkamp pakt het serieus aan. De ploeg is net terug van een trainingskamp op Mallorca. "Met Nathan Raas hebben we een trainer in huis. Er zijn wintertrainingen geweest. We doen conditietesten. We doen eigenlijk alles. Het is net echt, haha", zegt Polak, die vindt dat de begeleiding bij Middelkamp verbeterd is.

Talent

Thijs de Lange uit Kattendijke wordt gezien als de kopman van de ploeg. De Lange (22) stond in zijn juniorentijd bekend als groot talent. De afgelopen jaren gaf hij de voorkeur aan zijn studie in Utrecht, maar inmiddels zit De Lange weer meer op de fiets.



Continentale ploeg

Hij hoopt zich dit seizoen in de kijker te rijden en wil volgend jaar het liefst bij een continentale ploeg rijden. Dit seizoen hoopt De Lange bij het Nederlands kampioenschap in Montferland hoge ogen te gooien. "Het klimwerk ligt mij wel." Ook wil hij goed presteren in de Eurode Omloop in Limburg op 17 september.

Michel Stroosnijder

De Niek Rentmeester Trofee werd uitgereikt aan Michel Stroosnijder uit Hansweert. Stroosnijder (27) haalde het afgelopen seizoen de beste resultaten. In 2016 won hij de trofee ook al.

Programma

Het seizoen start voor Theo Middelkamp op zondag 26 februari met een wedstrijd in het Belgische Brustum. In Zeeland zal de ploeg meedoen aan onder meer de Omloop van de Braakman in Philippine (op 8 april) en de Wim Hendriks Trofee in Koewacht (30 april). "We rijden ongeveer hetzelfde programma als vorig jaar", aldus Ad Polak.