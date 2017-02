Coach Sanne: Isabel is echt fantastisch (video)

Fantastisch

Isabel leek de tweede plaats niet op te vatten als een verlies. "Dit is toch fantastisch. Ik had dit nooit verwacht!" Haar coach Sanne Hans (Miss Montreal) is het helemaal met Isabel eens. "Toen ze de finale haalde waren we al stomverbaasd, maar dit meisje is echt fantastisch. Ik ben gewoon gek op haar."



Concert at Sea

Isabel won de finale dan niet, toch komt een droom uit. Tijdens de liveshow zong ze een duet met Paskal Jakobsen van BLØF. Hij nodigde haar na het optreden uit om dit nog eens dunnetjes over te doen tijdens de komende editie van Concert at Sea op de Brouwersdam. "Dat was altijd mijn grote droom", lacht Isabel, "en nu gaat het gewoon gebeuren."



Genieten

Sanne weet zeker dat Isabel er enorm van zal genieten. "Als jij op Concert at Sea staat, krijg jij zo'n warm onthaal. Het is zo'n mooi festival om te spelen." Sanne belooft ook om haar pupil niet meteen los te laten nu de talentenjacht voorbij is. "Ik ga nog van alles voor haar regelen."



Best bekeken

Naar de finale van The Voice of Holland keken vrijdagavond 2.531.000 mensen. Daarmee was het het best bekeken programma van die dag.



Lees ook:

- Isabel Provoost redt het net niet in finale The Voice of Holland