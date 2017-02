Snorfietser negeert stopteken en weigert blaastest

OOSTERLAND - Een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden op de parallelweg van de N59 bij Oosterland. Hij negeerde een stopteken, weigerde een blaastest, spuugde naar agenten en had drugs op zak.

In dichte mist

De politie meldt dat de man rond 0.30 uur een stopteken negeerde en verder reed richting Bruinisse. In zeer dichte mist werd daarop voorzichtig de achtervolging ingezet en uiteindelijk de verdachte van de snorfiets getrokken.



Spugen en schelden

De man verzette zich hevig tegen zijn arrestatie. Volgens de politie probeerde hij agenten te bespugen en schold hij ze uit voor 'kankerlijers'. Er kwam vier agenten aan te pas om de verdachte onder controle te krijgen.



Geen geldig rijbewijs

De man weigerde vervolgens een blaastest te doen. Bovendien bleek dat hij niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. Ook had hij een kleine hoeveelheid hennep op zak. Voorlopig zit hij nog vast in een politiecel.