Mistige, eerste Straô in Renesse (video)

RENESSE - Het Straô-seizoen 2017 is van start! Zoals de traditie wil was de eerste Straô in Renesse. Tientallen ruiters dreven hun paard, na een rit over het strand, de branding in het zogenoemde reinigen der benen. Een ritueel dat volgens sommigen terugvoert tot in de Germaanse of Keltische tijden.

Boze geesten

Heel vroeger werd het ritueel van de benen wassen gezien als een middel om de boze geesten te verjagen. Volgens volksgeloof verbrak de wassing van het water de betovering.



Boeren

Later is het wassen van de benen van de paarden een ritueel van de boeren geworden. Nadat de paarden een winter op stal hadden gestaan, reden de boeren met hun dieren naar het strand. Om de stramheid uit de benen te lopen en daarna de voeten in het zoute water te wassen om zo kleine ontstekingen tegen te gaan.



Versierd

Tegenwoordig is de Straô een rit met versierde paarden naar de zee. Niet alleen het Zeeuwse trekpaard loopt mee, maar ook andere paarden en pony's.



Pasen

Dit jaar waren er 85 ruiters die hadden ingeschreven om mee te doen met de Straô in Renesse. Acht weken voor Pasen start deze traditie die in het westen van Schouwen-Duiveland plaatsvindt.



Serooskerke

Na Renesse volgen nog achtereenvolgens Burgh-Haamstede, Noordwelle op zaterdag 25 februari, Scharendijke op 11 maart, Ellemeet op 4 maart en als laatste Serooskerke op Schouwen-Duiveland op 18 maart.



Burgh-Haamstede

In 2012 werd de eerste Straô van dat jaar in Burgh-Haamstede verreden. Dat kwam doordat de Straô in Renesse was afgelast vanwege ijs en sneeuw.



