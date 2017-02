Hoek pakt in slotfase punt tegen Smitshoek

HOEK - Hoek heeft in de hoofdklasse A in de thuiswedstrijd tegen Smitshoek een punt gepakt. De ploeg van trainer Jannes Tant kwam tegen de nummer 14 op de ranglijst na een 0-0 ruststand niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Verdediger Thomas van Renterghem scoorde in de slotminuten voor de thuisploeg.

Veel balbezit

In de eerste helft had de thuisploeg op Sportpark Denoek veel balbezit maar werden er nauwelijks kansen gecreëerd. Smitshoek stelde daar niet veel tegenover waardoor beide teams de kleedkamer opzochten bij een 0-0 ruststand.



Kansen

Aan het begin van het tweede bedrijf drong Hoek aan. Josimar Pattinama kreeg op aangeven van Kyle Doesburg een grote kans, maar de spits scoorde niet. Na een uur spelen kreeg Smitshoek een niet te missen kans via Laurens Visser, maar ook hij wist het net niet te vinden.



Van Renterghem

Een paar minuten later raakte Guillaume Clinckemaillie namens de thuisploeg de lat nadat hij door Reguillo Vandepitte diepte in was gestuurd. In de slotfase van de wedstrijd werd er dan toch gescoord. Zes minuten voor tijd nam Smitshoek via een vrije trap van Patrick Fonseca de leiding. Twee minuten later zorgde Thomas van Renterghem voor de verdiende gelijkmaker: 1-1.



Scoreverloop

0-1 Fonseca (83)

1-1 Van Renthergem (85)



Opstelling

De Jonghe, Beshliaha, Embrechts, Siereveld, Van Renterghem, Martens (Doka/65), Vandepitte, Clinckemaille, De Groote (Lagrou/46), Pattinama, Doesburg (Zeegers/65)