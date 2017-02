Kloetinge wint ook op bezoek bij Almkerk

ALMKERK - Kloetinge blijft uitstekend presteren in de eerste klasse van het zaterdagvoetbal. De ploeg van trainer Arie van der Zouwen won vanmiddag met 0-1 in en tegen Almkerk. Het enige doelpunt werd na tien minuten gemaakt door Remco van Tiggele. In dezelfde klasse verloor koploper Rijsoord.

Rebound

Kloetinge was beter dan Almkerk in de eerste helft en dat resulteerde al snel in de openingstreffer. Een schot van Tom de Bonte werd niet goed verwerkt door de doelman, waarna Van Tiggele in de rebound voor de 0-1 kon zorgen. In het halfuur daarna vergat Kloetinge de voorsprong te vergroten. De ploeg kreeg geen penalty na hands van een speler van Almkerk en De Bonte kopte op de binnenkant van de paal.



Rode kaart

Na een uur spelen kwam Kloetinge met tien man te staan toen verdediger Jaap Esser zijn tweede gele kaart kreeg. Echt in de problemen kwam Kloetinge ondanks het ondertal niet meer. De goal van Van Tiggele bleek voldoende voor opnieuw een zege.



Rijsoord

Na de wedstrijd was er nog meer goed nieuws voor Kloetinge. Koploper Rijsoord verloor in Waardenburg met 3-0 van WNC, waardoor het verschil tussen beide clubs nog maar één punt is.

Karakteristiek

0-1 Van Tiggele (10)



Bijz. Jaap Esser (Kloetinge) kreeg na een uur spelen zijn tweede gele kaart en dus rood.



Opstelling

Lentink, Jansen, Jaap Esser, Bliek, Amperse, Mulder (Van den Dries/55), Van Tiggele, Quinten, De Bonte, Wuyts, Van der Poel