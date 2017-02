Alle ogen gericht op Ruben Boutens bij eerste EK in Middelburg (video)

Wereldtop

Ruben Boutens uit Middelburg staat na de eerste rondes aan kop. "Heel bijzonder om een keer een toernooi in onze eigen provincie te hebben, normaal reizen we de hele wereld over. De vice-wereldkampioen is enthousiast over de organisatie. "Mooi dat ze dit hebben kunnen organiseren. Bijna de hele wereldtop staat hier aan de start."

Enthousiast

Onder hen ook tweevoudig wereldkampioen Matthias Grooten uit Belgiƫ. "Ze hebben het hier goed voor elkaar, de laatste jaren zie je toch dat er steeds meer voor het indoor karten wordt gedaan. De wedstrijden worden steeds internationaler en het deelnemersveld sterker."

Finale

Het EK indoor karten wordt voor het eerst in Zeeland gehouden. Van de top-15 van het afgelopen WK doen er dertien mee in Middelburg. De finale is op zondag om 20:00.