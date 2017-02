Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 18 februari

OOST-SOUBURG - Hoofdklasser Hoek is in de thuiswedstrijd tegen laagvlieger Smitshoek niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel. Op Sportpark Denoek redde Thomas van Renterghem vlak voor tijd een punt voor de Zeeuws-Vlamingen. Een klasse lager verkleinde Kloetinge het gat met koploper Rijsoord tot één punt door met 0-1 te winnen van Almkerk. MZC'11 was een maatje te klein van LRC. De ploeg uit Leerdam was met 0-3 te sterk voor de nummer laatst in de 1e klasse C.