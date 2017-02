Slechte generale IJzendijke dames

HOORNAAR - De dames van IJzendijke hebben zaterdag hun competitiewedstrijd tegen SteDoCo verloren. In Hoornaar werd het 3-0 voor de thuisploeg. Volgens aanvoerder Maud Kuijpers verzuimde IJzendijke vooral om de kansen af te maken. De beste Zeeuwse damesploeg strijdt tegen degradatie in de hoofdklasse.

EINDSTANDEN hoofdklasse A vrouwen IJzendijke verliest uit bij SteDeCo en beleeft een slechte generale voor de bekerwedstrijd tegen Telstar. pic.twitter.com/3Y2hcgEJDE — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) February 18, 2017

Slechte generale

De nederlaag is een slechte generale voor de Zeeuws-Vlaamse dames die aanstaande dinsdagavond Eredivisieclub Telstar op bezoek krijgen in de beker. IJzendijke bereikte de achtste finales van de landelijke KNVB beker door in de vorige ronde na strafschoppen SSS te verslaan.



Kwartfinale

Mocht IJzendijke winnen van Telstar dan wacht in de kwartfinale opnieuw een Eredivisieclub. De ploeg van trainer Guust van de Velde speelt dan uit tegen SC Heerenveen. Telstar verloor ook de laatste competitiewedstrijd. In eigen huis verloor de Noord-Hollandse club met 2-7 van landskampioen FC Twente.



Beelden

Omroep Zeeland is dinsdagavond aanwezig en doet verslag van de wedstrijd.