TOP Arnemuiden speelt zich veilig en hoopt op play-offs (video)

Dylan Gillissen

TOP Arnemuiden moest winnen om zeker te zijn van nog een jaar korfbal in de hoofdklasse. Een paar weken geleden stond de ploeg nog bovenaan, maar een slechte serie in het nieuwe kalenderjaar betekende ook een vrije val op de ranglijst. Zonder de geschorste coach Arco Goedkoop, begon TOP uitstekend aan het duel met KVS. Halverwege de eerste helft was het eerste gaatje geslagen, mede dankzij een goed spelende Dylan Gillissen die zaterdag goed was voor acht treffers.



Grootste thuiszege

Toch was het verschil bij rust nog maar klein. TOP Arnemuiden had een voorsprong van 9-6 te pakken, maar had vooral geluk dat KVS/Maritiem vaak faalde in de afronding. De bezoekers kwamen goed uit de kleedkamer en brachten het verschil zelfs terug naar één treffer. Toen bij KVS Franca Witjas er af moest met een op het oog zware enkelblessure was het beste er bij de bezoekers wel af, en kon TOP uitlopen naar de grootste thuiszege van dit seizoen: 25-18.



Play-offs

Over twee weken is de laatste speelronde in de hoofdklasse. Als TOP Arnemuiden wint bij Deetos Snel, en Avanti wint niet bij Sporting Delta speelt de ploeg van Arco Goedkoop alsnog de play-offs voor promotie naar de Korfbal League.