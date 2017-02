Auto-inbreker slaat toe in Middelburg

MIDDELBURG - Een verdachte van auto-inbraken is zaterdagavond aangehouden in Middelburg. Hij zou ettelijke keren hebben toegeslagen aan de Kousteensedijk in Middelburg.

Gestolen spullen

Bij de politie kwamen rond 20.30 uur meldingen binnen van drie vernielingen aan auto's in Middelburg. Agenten werden dankzij getuigen gewezen op een verdachte die door de Meestoof liep. Bij zijn aanhouding bleek hij waarschijnlijk gestolen spullen op zak te hebben. Hij is voor onderzoek meegenomen naar het bureau.



Nog acht zaken

De man had geen identiteitspapieren bij zich en is de Nederlandse taal niet machtig. Hij zit voorlopig nog vast. De politie bekijkt of hij ook in verband kan worden gebracht met acht andere auto-inbraken van zaterdagavond.