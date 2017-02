Man rijdt door na aanrijding

WILHELMINADORP - Een man van 26 uit IJmuiden is zaterdagavond aangehouden omdat hij aan de Oosthavendijk in Wilhelminadorp zou zijn doorgereden na een aanrijding. Hij was onder invloed van alcohol.

Kenteken

Na een botsing tussen twee personenauto’s ramde een van de bestuurders een paaltje en reed door. Omdat het kenteken bekend was vond de politie de auto even later bij een woning in Goes. De vermoedelijke bestuurder werd aangehouden; hij had drie keer te veel gedronken. Z’n rijbewijs moest hij inleveren.