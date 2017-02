Blauw zwaailicht voor weginspecteur (video)

KAPELLE - In Zeeland krijgt de eerste weginspecteur binnenkort een blauw zwaailicht en sirene. Zo wil Rijkswaterstaat het werk van weginspecteurs veiliger maken. Dat gebeurt omdat het aantal ongelukken waarbij inspecteurs betrokken zijn, fors is gestegen.

Weginspecteurs die rondrijden in gele pick-ups zijn vaak als eerste ter plaatse bij een ongeval. Hun taak is om de situatie ter plekke zo veilig mogelijk te maken.

Het beroep van weginspecteur is niet ongevaarlijk. Het komt dan ook voor dat ze zelf slachtoffer zijn van een aanrijding tijdens hun werk. Om het op de weg veiliger te maken worden weginspecteurs opgeleid tot bijzonder opsporingsambtenaar (BOA). Dan kunnen ze boetes uitschrijven als automobilisten onnodig op de vluchtstrook parkeren of een rood kruis boven de weg negeren. Ook de politie zal extra controleren.



Rood kruis

Een andere maatregel is dat de rode kruisen boven de weg vergezeld worden van borden die aangeven dat de rijstrook dicht is. "Het rode kruis is tot nu toe de enige bescherming van wegwerkers die iets verderop hulp bieden. Te veel mensen rijden nu nog door omdat ze denken dat er toch niets aan de hand is. Dat willen we voorkomen", zegt Gertske de Bruijn van Rijkswaterstaat.

In Zeeland werken twaalf weginspecteurs dagelijks op de A58, N57 en de N61. Ze zorgen voor een goede doorstroming op de wegen. Na een pechgeval of ongeluk is het hun taak dat de weg zo snel mogelijk wordt vrijgemaakt.