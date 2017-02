Groene Ster klopt TPP in Rotterdam

ROTTERDAM - De zaalvoetballers van Groene Ster Vlissingen hebben definitief afscheid genomen van de degradatiezone in de eredivisie. De ploeg van trainer Hicham Benhammou won zaterdagavond in Rotterdam van TPP en staat op de zesde plaats in de eredivisie. Ook een plaats in de play-offs om het landskampioenschap lijkt er niet meer in te zitten.

Spannend

De wedstrijd tegen TPP, dat nog strijdt tegen degradatie, was spannend. In de eerste helft kwam Groene Ster twee keer op achterstand, maar via Nicky van Merrienboer en Salim Sandee werd het ook twee keer weer gelijk.



Hoessein Bouzambou

Na rust kwam de Walcherse formatie voor het eerst op voorsprong. Na voorbereidend werk van Hoessein Bouzambou scoorde Mourad Azzanagui de 2-3. Deze keer was het TPP dat de gelijkmaker scoorde, maar in de slotfase trol Groene Ster toch nog aan het langste eind. Hoessein Bouzambou werd matchwinner met een late treffer, waardoor Groene Ster ook volgend seizoen in de eredivisie uit lijkt te gaan komen. Naar boven kijken wordt ook moeilijk. Het gat met plaats vier, die recht geeft op deelname aan de play-offs om het landskampioenschap is negen punten.