Smullen van mini, maar net echt en gedetailleerd (video)

GOES - Een jubileumeditie dit jaar voor de Modelbouwshow in de Zeelandhallen in Goes. De beurs voor liefhebbers van miniaturen wordt voor de 25e keer georganiseerd en druk bezocht. Organisator Jan van 't Veen glundert van trots.

Succes

Van op schaal gemaakte tanks, tot portretten van mini-legoblokjes. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is dit weekend te zien in één van de hallen. Onder het motto "je bent nooit te oud om met autootjes te spelen" staan jong en oud zich te vergapen aan al het moois. Van 't Veen is al vanaf 1993 betrokken bij de organisatie. Hij zag het evenement in 25 jaar van klein naar groot groeien. "We hebben nu zo'n 1000 deelnemers. Onze show is echt een succes", vertelt hij trots.



Net echt

Sommige miniatuurvoorstellingen zijn niet te onderscheiden van de echte. Zoals het station van 's-Gravenpolder in de jaren '30. "Dat is één van de topstukken van de jubileumeditie. Het is voor het eerst dat dit bijzonder tafereel te zien is", zegt van 't Veen



Gedetailleerd

De makers hebben veel onderzoek gedaan om het station zo gedetailleerd mogelijk na te maken. "We hebben foto's van allerlei onderdelen uit die tijd. Zoals de bietenoverslag die je ziet", legt één van de mannen uit. "We krijgen ontzettend veel reacties en dat maakt het zo leuk om hier te zijn."

Meer disciplines

In de loop van de 25 jaar is de show veel veranderd. Volgens Jan van 't Veen zijn er nu meer deelnemers en bezoekers, maar ook meer disciplines. "De lego was er niet. Net als de tank- en Carrerabaan. Ik heb nu bijna alles wat modelbouw te maken heeft wel hier staan."



Volgend jaar weer

Bij de tankbaan wordt het publiek opgeschrikt door schoten. De schutter staat erbij te lachen. "Het is leuk om de mensen een beetje te plagen. Mijn tank kan ook wat water schieten. "Het jaarlijkse uitje naar de show staat vast in zijn agenda. "Daar kijk ik het hele jaar naar uit. Volgend jaar ben ik er weer bij!"



