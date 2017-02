Feest bij honderdste uitvoering van Buutreednersfestival (video)

Vermaak

"Het gaat vooral om het vermaak", vertelt Rudy Buysrogge, die al zo'n tachtig keer in de ton stond. "We drijven ook de spot met de actualiteit in de gemeente Hulst, maar wel op een fatsoenlijke manier".



Acts

Dit jaar zijn er zes acts die aan elkaar gepraat worden door de broers Verwer. "Onze volgende act gaat over het naaktstrand van Perkpolder", lachen ze vlak voor ze het podium bestijgen. Als uiteindelijk de zwembroek uit gaat, ligt de zaal dubbel van het lachen. "Iedere keer is het weer een feest om hier bij te zijn", zegt een toeschouwer. "Ik kom hier elk jaar."



Populair

Het festival is door de jaren heen zo populair geworden dat er dit weekend vijf uitvoeringen zijn om al het publiek naar de voorstelling te kunnen laten kijken. De kaartverkoop gaat volgens Buysrogge altijd erg snel. "Zodra de kaartverkoop op 11 november start, krijgen we meteen honderden mailtjes binnen."



Honderd keer

De honderdste uitvoering wordt een speciale. "We geven toeschouwers met een speciaal lotnummer een bijzondere verrassing."