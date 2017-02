Bouwers carnavalswagens gaan doodmoe aan het feest beginnen (video)

Stress in Kwadendamme

In Kwadendamme werken de Drûûloren en de Ofdwalers aan hun carnavalswagens. "Dat gaat heel goed samen", zegt Patrick Remijnse van de Ofdwalers. "Zo goed zelfs dat we na de koffie de kantine niet eens meer uit komen." In de laatste week is de stress wel merkbaar, zegt Ben de Winter van de Drûûloren. "In het begin denk je dat je nog tijd genoeg hebt, maar nu blijkt dat we nog heel wat moeten doen.



Doodmoe

Toch zijn de bouwers er heilig van overtuigd dat hun wagens op tijd klaar zullen zijn. "We zijn met een hele ploeg mensen", zegt Patrick Remijnse van de Ofdwalers. "Dus dat gaat 100 procent lukken." Ben de Winter van de Drûûloren is iets minder optimistisch. "We moeten er deze week hard aan gaan trekken, iedere avond. Maar dan is de wagen aan het einde van de week zeker klaar. We gaan dan wel doodmoe de carnaval in", lacht hij.