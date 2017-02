GOES periodekampioen na zesde zege op rij

Foto: Rene van der Vliet



Wedstrijdbeeld

GOES was de betere partij en kwam na een half uur spelen verdiend op voorsprong. Op aangeven van Mart de Kroo zette verdediger Sherief Tawfik de Bevelandse formatie op 0-1. Na deze treffer kregen de bezoekers nog een aantal goede kansen om verder uit te lopen, waarbij onder andere Steve Schalkwijk het vizier niet op scherp had.



Beslissing

In de tweede helft bleef GOES sterker en kwam de ploeg op 0-2 door een treffer van Tim de Winter. Invaller Levi Mombarg bediende De Winter op maat en die twijfelde geen moment. Na deze treffer kwam de zege niet meer in gevaar. Door de zege is GOES zeker van een plaats in de nacompetitie, maar ook het kampioenschap lonkt nog. Koploper Baronie heeft twee punten meer, maar de club uit Breda speelde ook twee duels minder.



Scoreverloop

0-1 Tawfik (30)

0-2 De Winter (74)



Opstelling GOES

Uyl, Klap, Rentmeester, Tawfik, Van Hecke, Hollemans, De Winter, De Kroo (Dekker/63), Kabwe Manengela (Franse/41), Schalkwijk (Mombarg/63), Kroon