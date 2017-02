Van der Lijke en Minnaard in top tien Ruta del Sol

COIN (SPA) - De Zeeuwse wielrenners Nick van der Lijke en Marco Minnaard zijn in de slotetappe van de Ruta del Sol zesde en zevende geworden. Van der Lijke en Minnaard reden de hele dag in de aanval.

Ontsnapping

Nick van der Lijke uit Middelburg en Marco Minnaard uit Wemeldinge zaten vanaf het begin van de etappe in een kopgroep van acht renners. De groep werkte goed samen waardoor het verschil telkens rond de vier minuten bleef hangen. In de slotfase moest Minnaard de groep laten gaan, maar Van der Lijke probeerde weg te springen. De aanvalspoging liep op niets uit waardoor de winst een sprint verdeeld werd.



Wellens

In die sprint won de Belg Tim Wellens, Van der Lijke kwam tot een zesde plek. Minnaard kwam een anderhalve minuut later binnen op de zevende plek.