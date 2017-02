Deze voetbalclub Strijd Trouw Eerlijk En Nobel

SINT JANSTEEN - De naam STEEN lijkt misschien niet de mooiste voor een voetbalclub, maar als je weet dat het een afkorting is verandert dat de zaak. Strijd Trouw Eerlijk En Nobel heeft de vereniging uit Sint Jansteen voluit. Het is één van de grotere voetbalclubs in de gemeente Hulst.

Cursus grensrechter

In deze aflevering van het voetbalprogramma Onze Club vertelt voorzitter Adri Totté dat zijn club springlevend is. Het ledenaantal groeit nog altijd. Jo van Remortele is het clubicoon van STEEN en hij heeft een grote staat van dienst in het eerste elftal. De fitste spelers van de club laten zien dat ze heel erg diep kunnen gaan en vrijwilliger Loek de Burger geeft presentator Jan-Jaap Corré een cursus grensrechter zijn.



Uitzending

Onze club is op televisie elke zondag te bekijken om 18.10 uur. Alle afleveringen zijn hier terug te zien.