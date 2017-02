Vakantie voor iedereen, een film over asielzoekers in Hoek (video)

HOEK - In De Balie in Amsterdam ging gisteren de documentaire Vakantie voor iedereen in première. De film speelt zich af in Vakantiepark Marina Beach in Hoek en gaat over het contact tussen asielzoekers en vakantiegangers tijdens de vluchtelingencrisis in de zomer van vorig jaar.

Nagenieten

Op het dakterras van Hotel W in de Spuistraat in Amsterdam staan de filmmakers - Annelies Wezenberg (regie), Mark Koster (productie, interviews) en Rik Lauwen (camera, montage) - nog na te genieten van hun productie, waaraan ze net de laatste hand hebben gelegd. Een paar dagen voor de première hebben ze nog geen idee hoe de film zal worden ontvangen door het publiek. "We zitten nog zo in het proces dat het voor ons heel lastig is om te zien hoe de docu echt is geworden," zegt Wezenberg.

​Onafhankelijk

​Vakantie voor iedereen is in eigen beheer gemaakt, zonder bemoeienis van omroepen, tv-producenten of andere geldschieters. De filmmakers waren helemaal autonoom. "We zijn lange tijd op zoek geweest naar iets wat we heel graag wilden maken", vertelt Rik Lauwen. "Zonder inmenging van andere mensen. Gewoon met onze eigen spullen en zonder financiering."

​

​Objectief

​De filmmakers trokken daarom met een open mind en zonder vooropgezet plan van Amsterdam naar Zeeuws-Vlaanderen: "We hebben objectief gekeken hoe het er aan toeging en bijvoorbeeld niks in scène gezet", zegt Wezenberg. De filmcrew verbleef twee keer een week en een paar losse dagen in een huisje in Marina Beach. Ook toen de asielzoekers waren vertrokken, zijn de makers nog een keer terug geweest om te filmen in het vakantiepark bij De Braakman. "Het leek op een verlaten oorlogsgebied, maar dan in een vakantiepark", aldus Wezenberg.

Belangstelling

Het feit dat de film zonder bemoeienis is gemaakt, betekent niet dat de makers niet geïnteresseerd zijn in verspreiding en uitzending door omroepen. Integendeel, producent Mark Koster heeft goede hoop dat de film binnenkort op tv te zien zal zijn. De makers zijn in gesprek met verschillende landelijke omroepen en met Omroep Zeeland.



