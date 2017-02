Meer dan 140 nieuwe schakelkasten voor Westerscheldetunnel (video)

Meer mensen

De twee werken voor Paneelbouw Middelburg. Een bedrijf waar vijftien mensen werken. Een order van 132 kasten was daarom ook een behoorlijke klus, zeker omdat ze binnen twee maanden klaar moesten zijn. Vandaar dat het bedrijf vijf tijdelijke krachten in dienst moest nemen.



Nieuwe order

De 132 kasten staan nu in de Westerscheldetunnel. Maar er is inmiddels alweer een nieuwe order binnen. Deze week gaan er opnieuw tien nieuwe schakelkasten weg. Deze komen in de technische ruimtes onder het wegdek en tussen de twee tunnelbuizen. De kasten zorgen ervoor dat signaalborden worden aangestuurd en dat er bijvoorbeeld bij een ongeluk een weghelft wordt afgesloten.

Groot

Het is voor het 17-jarige bedrijf een van de grootste opdrachten ooit. "We hebben voor de Sluiskiltunnel ook schakelkasten gebouwd en krijgen vaker grote orders. Maar dit is zeker één van de grootste bestellingen," vertelt eigenaar Jos Westerbeke. Zeker omdat de bestellingen vanuit de tunnel blijven komen. Er is hoop dat er nog meer opdrachten komen omdat de renovatie pas in 2018 klaar is.



Veiligheid

De tunnel wordt de komende jaren gerenoveerd. Sinds de opening in 2003 is het de eerste keer dat de tunnel op deze manier wordt aangepakt. Behalve nieuwe schakelkasten krijgt de tunnel bijvoorbeeld nieuwe camera's en luidsprekers; allemaal om de veiligheid te vergroten.



