Zeeland wordt wakker: schakelkasten, vluchtelingencrisis en Louisiana

Schakelkasten

Een automobilist die door de Westerscheldetunnel rijdt, ziet nooit wat van het werk van Jos Westerbeke en Martijn Nieuwenhuize uit Middelburg. Zij bouwen namelijk schakelkasten die onder het wegdek van de tunnel komen. Ze maakten er voor de grootste renovatie sinds de opening van de tunnel al 132.



Veiliger op weg

In Zeeland krijgt de eerste weginspecteur binnenkort een blauw zwaailicht en sirene. Zo wil Rijkswaterstaat het werk van weginspecteurs veiliger maken. Dat gebeurt omdat het aantal ongelukken waarbij inspecteurs betrokken zijn, fors is gestegen.



Documentaire

In De Balie in Amsterdam ging gisteren de documentaire Vakantie voor iedereen in première. De film speelt zich af in Vakantiepark Marina Beach in Hoek en gaat over het contact tussen asielzoekers en vakantiegangers tijdens de vluchtelingencrisis in de zomer van vorig jaar.



American dream

Dylan Adelaar verruilt na dit seizoen voetbalclub Bruse Boys voor het Amerikaanse LSUS Soccer uit Louisiana. De 21-jarige buitenspeler gaat voetbal combineren met de studie International Business die hij volledig vergoed krijgt.



Het weer

Bewolkt en perioden met motregen. Vanmiddag krijgen de droge perioden de overhand, maar het blijft bewolkt. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, wordt het 10 tot 12 graden.