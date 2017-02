Mesu passeert Stoltenberg maar blijft tweede

DEVENTER - Schaatser Niels Mesu uit Middelburg staat met nog één wedstrijd te gaan nog altijd op de tweede plaats in het algemeen klassement van de KPN marathoncup. Mesu eindigde in Deventer op de vierde plaats en dat was genoeg om koploper Mats Stoltenberg te passeren, maar op zijn beurt zag Mesu dat Simon Schouten hem passeerde.

foto: TimsImaging/Neeke Wassenbergh



Kopgroep

Mesu maakte bij de dertiende en voorlaatste wedstrijd in Deventer deel uit van een kopgroep van zeven schaatsers die een ronde voorsprong pakten. Stoltenberg zat daar niet bij en dus had Mesu kans om de leiderstrui over te nemen. Dat lukte niet, omdat Mesu niet verder kwam dan de vierde plaats en Simon Schouten de wedstrijd won. Voor Schouten betekende dat een dubbelslag, want hij nam ook de leiderstrui over.



4 maart

Op zaterdag 4 maart wordt de slotwedstrijd van de KPN marathoncup gereden. Mesu maakt daar nog altijd kans om het algemeen klassement te winnen. De schaatsers gaan nu naar Zweden om daar nog twee wedstrijden op natuurijs te schaatsen.