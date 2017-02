EK karten: twee Zeeuwen op podium

Meeste punten

Stolk kon terugkijken op een goed weekend tijdens het eerst EK indoor karten ooit in Middelburg. In acht voorrondes was Stolk vijf keer de snelste. Daardoor had hij bij het ingaan van de halve finales de meeste punten verzameld. In die halve finale werd Stolk vierde.



Brons

Rico Haarbosch ging op pole-position de finale in, maar de winst in die finale ging naar Ruben Boutens. Daardoor steeg hij in het klassement naar de bronzen plek. Haarbosch hield genoeg punten over voor de titel.



Zilver

Bij de vrouwen eindigde Annelien Boutens, de zus van Ruben, als tweede vrouw in het klassement en pakte daarmee een zilveren plak.



