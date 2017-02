Van Goethem droomt van Roubaix

PHILIPPINE - Wielrenner Brian van Goethem uit Philippine kan in april zijn debuut in Parijs-Roubaix maken. Zijn ploeg, Team Roompot, heeft van de organisatie van de Hel van het Noorden een wildcard gekregen.

'Droom die uitkomt'

Het is nog niet bekend of Van Goethem de wedstrijd gaat rijden, omdat Roompot de selectie nog bekend moet maken, maar de Zeeuw denkt dat hij een goede kans maakt. "Ik denk dat ik één van de renners ben die daar geschikt voor is. Ik ga er alles aan doen om in de selectie te komen. Het is een wedstrijd die me beter moet liggen dan de Ronde van Vlaanderen. Het is een droom die uitkomt als ik Roubaix mag rijden."

Kasseiwegen

Parijs-Roubaix is één van de belangrijkste klassiekers op de wielerkalender en berucht vanwege zijn kasseistroken. De renners rijden op 9 april over 52,8 kilometer kasseiwegen.



Niet te vergelijken

Ook in Zeeuws-Vlaanderen, het trainingsgebied van Van Goethem, liggen kasseistroken. Maar volgens Van Goethem zijn die niet te vergelijken met de Noord-Franse kasseien. "De kasseien bij ons zijn vergeleken daarbij asfaltwegen."



Openingsweekend

Komend weekend rijdt Van Goethem het Vlaamse openingsweekend met op zaterdag de Omloop Het Nieuwsblad en op zondag Kuurne-Brussel-Kuurne.