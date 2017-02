Auto botst tegen boom, een vrouw komt om (video)

Zwaargewond

De andere passagier, een 18-jarige vrouw uit Hulst, raakte zwaargewond. De 18-jarige bestuurder van de auto bleek ongedeerd. "De auto is tegen een boom gereden", zegt woordvoerder Willem-Jan Uytdehage van de politie. "Het slachtoffer is uit de auto gehaald, gereanimeerd, maar helaas overleden."

Bevrijd

De 18-jarige vrouw die bekneld zat in de auto is naar een ziekenhuis in België gebracht. De bestuurder is aangehouden. De politie onderzoekt waardoor de auto van de weg raakte. De Hulsterseweg is enkele uren afgesloten geweest.