In Arnemuiden voelen ze zich dit seizoen TOP-fit

ARNEMUIDEN - Afgelopen zaterdag was het weer een paar keer billen knijpen in Sporthal de Blikken. Bij het duel tussen TOP Arnemuiden en KVS/Maritiem grepen spelers van beide ploegen massaal naar de enkel, achillespees of knie. Toch is het aantal blessures bij TOP dit seizoen minimaal. En dat komt volgens de spelers volgens de nieuwe warming-up.

Blessures

De afgelopen jaren had TOP Arnemuiden veel last van blessures in de selectie. Zo raakte Anita de Ridder twee maal zwaar geblesseerd. In 2013 aan haar knie, en vorig jaar aan haar achillespees. Maar ook Jurgen Janse (knieschijf), Jurriaan Bouwens (knie), Petra van Belzen (achillespees) en Wilma Meulmeester kunnen meepraten over de vele ongemakken in de selectie van de hoofdklasser.

Rustig

Dit jaar is het een stuk rustiger in de lappenmand bij TOP. Anita de Ridder denkt dat de warming-up daar aan heeft bijgedragen. "Het is helemaal afgestemd om knieblessures te voorkomen. Zo doen we nu veel betere rekoefeningen en is het meer gezamenlijk." De enige die onlangs geblesseerd raakte was Emmelie Bouwens, maar dat gebeurde tijdens een skivakantie. Anita de Ridder merkt ook dat het dit jaar een stuk beter ga

Knieblessures

Aanvoerder Jeanine Marijs is fysiotherapeute en is betrokken bij de nieuwe warming-up die TOP sinds deze zomer uitvoert. Het moet het aantal ernstige knieblessures met 50 tot 70% reduceren. "We merken dat het nu al zijn vruchten afwerpt, we hebben nog geen knieblessures gehad dit seizoen."

Play-Offs

TOP Arnemuiden won afgelopen zaterdag met 25-18 van KVS/Maritiem. Over twee weken speelt het de laatste wedstrijd in de hoofdklasse tegen Deetos Snel. Als TOP die wedstrijd wint, en concurrent Avanti weet dat niet te doen, speelt TOP play-offs voor promotie naar de Korfbal League.