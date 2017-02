Zeeuws talent in halve finale Prinses Christinia Concours

ROTTERDAM - Christiaan Jongepier uit Serooskerke op Walcheren is geselecteerd voor de halve finale van het Prinses Christina Concours. De zestienjarige cornet-speler nam het in de regionale voorronde in De Doelen in Rotterdam op tegen ruim vijftig andere jonge muzikanten.

(Foto: Hans Colijn)



Carnaval de Venise

Jongepier speelde tijdens de wedstrijd het stuk Carnaval de Venise van Arban, volgens Jongepier een snel en technisch stuk. "En als het dan acht minuten duurt, dan staat het zweet wel op je voorhoofd", liet de jonge muzikant weten.



Hoger niveau

Jongepier is de enige Zeeuw in de nationale halve finale. Het wordt voor Jongepier nog een hele klus om door te dringen tot de finale, denkt hij zelf: Die wedstrijd is weer een niveau hoger." De halve finale vindt 8 april plaats in het provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag.