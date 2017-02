Omroep Zeeland en PZC voelen lijsttrekkers aan de tand

MIDDELBURG- Omroep Zeeland, de PZC en ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland halen de landelijke lijsttrekkers naar Middelburg. Vanaf 1 maart worden ze om de beurt drie kwartier lang aan de tand gevoeld over Zeeuwse kwesties. De interviews zijn live te volgen via internet en Facebook en zijn er samenvattingen op tv en radio en volgt een groot verslag in de krant.

Lijsttrekkers

Van alle partijen die volgens de Peilingwijzer kans maken – of recent kans maakten - op ten minste één zetel in de Tweede Kamer zijn de lijsttrekkers uitgenodigd. De meesten doen mee, maar Mark Rutte (VVD), Geert Wilders (PVV), Jesse Klaver (GroenLinks) en Lodewijk Asscher (PvdA) laten verstek gaan. Mochten ze van gedachten veranderen, dan zijn ze nog steeds van harte welkom.



Jan Roos, Kees van der Staaij en Sybrand Buma

De interviews vinden plaats in het gebouw van de ZB in Middelburg en zijn toegankelijk voor publiek. Elke lijsttrekker wordt ondervraagd door twee interviewers, één van Omroep Zeeland en één van de PZC. Jan Roos van VNL bijt woensdag 1 maart (om 12 uur) het spits af. Daarna volgen Kees van der Staaij (SGP, donderdag 2 maart om 17 uur) en Sybrand Buma (CDA, vrijdag 3 maart om 15.30 uur).



Emile Roemer, Gert-Jan Segers en Marianne Thieme

Maandag 6 maart komen twee lijsttrekkers naar Zeeland. Om 13 uur is de beurt aan Emile Roemer (SP) en om 17 uur wordt Gert-Jan Segers (Christen Unie) geïnterviewd. De enige vrouwelijke lijsttrekker, Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren, komt dinsdag 7 maart langs (10.30 uur).



Alexander Pechtold, Tunahan Kuzu en Henk Krol

Woensdag 8 maart belooft een drukke dag te worden. Als eerste schuift dan Alexander Pechtold (D66) bij de interviewers aan tafel (9.30 uur). Hij warmt een stoel op voor Tunahan Kuzu (DENK), die om 10.30 uur staat ingepland. Dan is het even op adem komen voor de derde lijsttrekker aan bod komt, Henk Krol van 50Plus (12 uur).

Hogeschool Zeeland

Tijdens de interviews zullen studenten van de HZ University of Applied Sciences de sociale media monitoren. Interessante signalen worden door hen opgepikt en via de interviewers voorgelegd aan de lijsttrekkers. De studenten zijn ook betrokken bij de voorbereiding.



Vragen

Heeft u een – liefst op Zeeland toegespitste - vraag voor één van de lijsttrekkers? Mail die dan naar e.rozendaal@pzc.nl en/of fkoppejan@omroepzeeland.nl. Tijdens het interview zal een aantal publieksvragen worden meegenomen. De interviews zijn door een live stream direct te volgen op de websites van Omroep Zeeland en de PZC en via Facebook.