Neeltje Jans wil bruinvissen gaan houden

Bruinvissen over

Een zusterpark van het deltapark - het dolfinarium in Harderwijk - heeft bruinvissen over. Bert van de Hoef, directeur van het Deltapark Neeltje Jans, denkt dat de bruinvissen goed passen bij Neeltje Jans. "Bruinvissen komen in de Oosterschelde voor, dus denken wij dat het een taak van het deltapark is om ook over deze dieren voorlichting te geven", laat Van de Hoef weten.



Zeeleeuwen

Het park wil samen met onderzoeksinstituut Seamarco onderzoek doen naar de effecten van geluid op bruinvissen. De dieren moeten komen in het oude bassin van de zeeleeuwen. Die verhuizen namelijk binnenkort naar een nieuw bassin. Van de Hoef denkt in eerste instantie aan twee bruinvissen voor het pretpark. Hij binnen een paar weken groen licht te krijgen voor de komst van de beesten.