'Er valt meer te kiezen dan alleen politici'

Verkiezingen

"Ik kom niet voor op stemlijsten, toch is mijn partij heel groot." Met die slogan leggen de instellingen de link tussen de pleegzorg en de aankomende verkiezingen. Volgens Andrea Klap van Juvent mag er in de politiek best meer aandacht komen voor pleegzorg.



Pleegouder worden

Toch is de campagne niet alleen gericht op politici. "Het is een boodschap aan alle mensen", laat Klap weten, "je kan voor meer kiezen dan alleen de Tweede Kamer. Zo kan je ook kiezen om pleegouder te worden." Volgens Klap is het de bedoeling dat mensen na gaan denken over de keuze om pleegouder te worden.



Ondersteuning

Een pleeggezin is volgens Klap het beste alternatief voor kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. "We proberen natuurlijk altijd een goede match te zoeken tussen kind en gezin." Daarom is financiële ondersteuning vanuit de politiek nodig.



500 pleeggezinnen

In Zeeland zijn er bijna 500 pleeggezinnen. Jaarlijks worden in de provincie zo'n 550 kinderen in een gezin geplaatst. In heel Nederland zijn in 2012 ruim 20.000 kinderen in pleeggezinnen ondergebracht.