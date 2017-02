Scheldemond College start met speciale korfbalklas (video)

Korfbalklas

"We merkten dat er vraag was naar een korfbalklas", zegt docent Michael Bronner. Op de school zijn al sportklassen voor voetballers, basketballers en hockeyers. "We hebben aardig wat korfbalclubs in de regio en veel leerlingen komen hier naar school."



Keuze

Elke week wordt er twee keer getraind onder schooltijd. De korfballessen vervangen niet de standaardvakken als geschiedenis en aardrijkskunde, maar zitten volgens Bronner in het keuzedeel van de leerlingen. "Ze hoeven niet per se te sporten, maar kunnen bijvoorbeeld ook kiezen voor koken of een creatief vak."



Eerste les

Tijdens de informatieavond konden de kinderen de eerste les volgen. "Ik korfbal al drie keer in de week, maar vind het leuk om het ook op school te kunnen doen", reageert een meisje. "We kunnen hier ook korfballen met jongens en meiden van andere verenigingen", reageert een ander.