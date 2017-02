Mentoren moeten ouderenmishandeling voorkomen (video)

MIDDELBURG - Zeeland gaat de strijd aan tegen ouderenmishandeling door meer mentoren in te zetten. Een mentor is een vrijwilliger die door de kantonrechter wordt benoemd om de belangen te vertegenwoordigen van iemand die dat niet meer kan.

Kwetsbare ouderen

Door de vergrijzing neemt het aantal kwetsbare ouderen toe. Eén op de twintig ouderen wordt volgens onderzoek lichamelijk, psychisch of financieel mishandeld. Mentorschap Zeeland heeft een subsidie van 45.000 euro ontvangen van het Oranje Fonds en het Neyenburghfonds voor de aanpak hiervan. Marianne Quax van Mentorschap Zeeland: "We willen daarmee een training ontwikkelen, zodat onze vrijwilligers weten wat ze moeten doen. En ook aan onze naamsbekendheid werken, dat iedereen ons weet te vinden."



Topje van de ijsberg

Bij Veilig Thuis Zeeland kwamen in 2015 waren er 21 meldingen van ouderenmishandeling binnen, afgelopen jaar waren dat er 22. Volgens Marianne Quax het topje van de ijsberg. "Ik vind dat erg weinig. Er rust nog een taboe op het onderwerp door een gevoel van schuld en schaamte."

Meer dan een maatje

Er zijn nu zo'n zeventig mentoren actief in Zeeland, daar kunnen er nog makkelijk twintig bij. "Vooral op Walcheren en de Bevelanden is de nood hoog en het gaat dan vooral om mentoren voor ouderen. Als mentor ben je meer dan een maatje die alleen voor de gezelligheid langskomt. Je hebt echt bevoegdheden waardoor je kunt doorpakken."



Bewindvoerder

Een mentor houdt zich niet bezig met de financiën van een cliënt. Dat is de taak van een bewindvoerder. Vaak werken een mentor en bewindvoerder wel veel samen.