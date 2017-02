'Agenten moeten niet stofzuigen, maar de straat op!'

Bezuinigingsmaatregel

De politie heeft huismeesters in dienst. Zij lappen de ramen van het bureau, vervangen lampen en brengen dienstwagens naar de garage. Tot enkele maanden geleden liepen die huismeesters nog gewoon rond op een politiebureau, maar tegenwoordig werken ze vanwege een bezuinigingsmaatregel vanuit enkele centrale punten.



Dan maar zelf doen

Dat betekent onder meer dat wanneer er een lamp kapot gaat op het politiebureau, de agenten dat nu via een intern systeem door moeten geven. Volgens de politiebond ACP wordt pas de volgende dag, als je geluk hebt, de lamp vervangen. Met als gevolg dat de agenten het dan maar zelf doen.

Huismeesters van politieteams afgehaald. Politiemensen nu belast met o.a. wassen en stofzuigen dienstvoertuigen ipv surveillance op straat. pic.twitter.com/fTdzwm2kde — Politiebond ACP ZWB (@ACP_ZWB) 20 februari 2017

'​​Agenten horen te surveilleren'

Maar woordvoerder Maarten Brink van ACP Zeeland West-Brabant vindt dat agenten niet bezig moeten zijn met dit soort klusjes. "Agenten horen te surveilleren. Als ze lampen gaan vervangen en auto's wassen, dan mis je ze op straat."



​​Klusjes

Bij sommige politiebureaus gaan de agenten tegenwoordig iedere zondag met z'n allen aan de slag om zelf de onderhoudsklusjes aan te pakken, vertelt Brink. "Daar is dan een man of zes voor anderhalf uur aan bezig. Elke zondag. En daar komen dan nog de doordeweekse spoedklussen bij."



​Landelijk probleem​​

​De ACP Zeeland West-Brabant is de eerste politiebond die aan de bel trekt, maar het is volgens Brink een landelijk probleem. Hij zegt ook vergelijkbare signalen van agenten uit andere delen van het land te krijgen. "Ik zou daarom zeggen: plaats die huismeesters weer terug waar ze horen, bij de politiebureaus."