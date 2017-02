Vijf mensen gearresteerd in drugszaak (video)

Genoeg bewijs

De politie hield twee mannen van 26 en 30 aan in Vlissingen en een van 34 jaar in Amsterdam, omdat ze hennepkwekerijen zouden hebben opgezet en onderhouden. De politie had hen al langer op het oog, maar wachtte totdat er genoeg bewijs tegen hen was verzameld.



Twee kwekerijen

Vandaag zijn ook zijn twee hennepkwekerijen in Vlissingen en Middelburg geruimd. In Vlissingen was er een kwekerij in de Simon de Vliegerlaan, de ander stond in de Marcus de la Palmastraat. Bij de ruiming zijn nog twee mensen aangehouden, een man van 23 uit Ulvenhout en een 22-jarige vrouw uit Vlissingen.

Hoofdverdachten

​​Alle arrestanten zitten vast in het politiecellencomplex van Torentijd. Ze worden daar verhoord. De drie hoofdverdachten worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

​

Een reeks ruimingen​

​Volgens de politie hoorden de kwekerijen in een rij van van eerdere ruimingen in deze zaak. Eerder werden al vier kwekerijen in Vlissingen ontdekt, een in Middelburg en nog een in Yerseke. ​De politie sluit nog meer aanhoudingen niet uit. Het onderzoek is ook nog niet klaar, zegt de politie.

​

