Voormalig dean UCR krijgt 1,5 miljoen euro voor onderzoek

Onderzoek

Oomen vertrok in augustus als dean bij het UCR, maar ze is nog wel aan het Middelburgse universiteitscollege verbonden. Daarnaast is ze hoogleraar Sociologie van de Mensenrechten aan de Universiteit Utrecht. Momenteel zit ze voor haar onderzoek naar mensenrechten in de Italiaanse stad Florence.



Beurs

Met de beurs van 1,5 miljoen euro, kan Oomen met een team van vijf mensen vijf jaar lang de praktijk en de discussies daarover in 24 steden in zes Europese landen volgen. Daarnaast brengen de onderzoekers de juridische stand van zaken in kaart.



Innovatief

De Vici-beurs is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke subsidies van Nederland, bestemd voor onderzoek van hoge kwaliteit en met een innovatief karakter en grote wetenschappelijke impact. De beurs wordt uitgereikt door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).



'Dankbaar'

Oomen is erg blij met deze steun. "Ik ben de NWO bijzonder dankbaar voor deze steun voor een onderwerp dat niet alleen wetenschappelijk interessant, maar ook maatschappelijk relevant is. De cruciale rol van lokale overheden met betrekking tot de vluchtelingen krijgt te weinig aandacht, wij kunnen hier nu verandering in brengen."



Terugkeren naar Zeeland

Na haar onderzoek wil Oomen terugkeren naar Zeeland. Bij haar vertrek in augustus vertelde Oomen dat ze zowel op professioneel als op persoonlijk vlak haar hart aan onze provincie heeft verloren.



