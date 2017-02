Veere is de goudkust van Zeeland

Duurst

Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster over 2016. Toch zijn de huizenprijzen in Veere nog bescheiden in vergelijking met de duurste gemeente van Nederland, namelijk Bloemendaal in Noord-Holland, waar in 2016 de huizen voor gemiddeld 650.000 euro van de hand gingen.



Goedkoopst

En voor wie de huizen in Terneuzen nog te duur zijn: in het Oost-Groningse Pekela, de goedkoopste regio van ons land, ben je voor gemiddeld 130.000 euro onder de pannen. Meer dan een half miljoen goedkoper dan in Bloemendaal. De huizenprijzen in de meeste Zeeuwse gemeenten liggen onder het Nederlandse gemiddelde, blijkt uit onderstaande grafiek.

Sluis

De huizen in de gemeenten Sluis zijn in tien jaar tijd snel duurder geworden. Van de twaalfde plaats in Zeeland is deze gemeente sinds 2006 gestegen met ruim 50.000 euro naar de zesde plaats. Het gaat in Sluis met name om nieuwe vakantiehuizen aan de kust. Tegelijkertijd zijn de huizenprijzen in Noord-Beveland sterk gezakt.