'Technische opleidingen beter op hun plek in Vlissingen'

Samenvoegen

Onlangs werd bekend dat de provincie samen met het University College Roosevelt en de hogeschool HZ kijkt naar het samenvoegen van alle technische opleidingen op één centrale plek in Middelburg. Die kunnen op termijn uitgroeien tot een zelfstandig technisch university college.



'Verspild' aan verhuizing

De twee partijen vinden het vreemd dat het bèta-college wordt opgezet in Middelburg, terwijl de HZ in Vlissingen zit. De HZ gaat 20 miljoen investeren in dit project. De partijen willen weten hoeveel daarvan wordt 'verspild' aan de verhuizing van de technische opleidingen naar Middelburg. "Is het niet goedkoper als het bèta college naar de HZ toe komt in plaats van andersom?", schrijven de partijen.



Betere faciliteiten

Bovendien heeft Vlissingen volgens de partijen betere faciliteiten voor bèta studenten. Zo heeft Vlissingen al een campus, het Kenniswerf en zijn in Vlissingen grote technische bedrijven gevestigd. Bovendien denken de partijen dat Vlissingen ernstig wordt geschaad als de technische opleidingen van de HZ naar Middelburg verhuizen.



Lees ook:

- HZ en UCR zetten stap richting bèta-college

- Geen geld voor tweede universiteit in Zeeland

- Onderzoek: betacollege levert honderden banen op