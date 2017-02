Vlissinger betrapt met tas vol wiettoppen in auto

VLISSINGEN - De politie heeft maandagavond een 21-jarige man Vlissinger opgepakt nadat agenten in zijn auto een tas vol gedroogde wiettoppen hadden gevonden. De agenten hielden hem om 19.10 uur staande op de Nieuwe Vlissingseweg in Vlissingen omdat hij over de weg slingerde.

Rijgedrag

​De agenten hadden door zijn rijgedrag het idee dat onder invloed van alcohol achter het stuur was gekropen. Dat bleek niet zo te zijn. Zijn slingerende rijgedrag bleek te komen doordat hij bezig was met zijn mobiele telefoon. Daarvoor kreeg hij al meteen een boete.



'​Crusher'​

De agenten besloten om ook de auto te doorzoeken, omdat ze op de achterbank een zogenoemde 'crusher' zagen liggen. Dat is een klein apparaatje dat gebruikt wordt om wiettoppen te vermalen.

​

Wiettoppen​

​Bij het doorzoeken van de auto haalden de agenten vanonder de bestuurdersstoel de tas vol wiettoppen en een mes. De Vlissinger is vervolgens voor verhoor en nader onderzoek overgebracht naar het politiecellencomplex Torentijd in Middelburg. Daar zit hij nog vast.