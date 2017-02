Vader kan met nieuwe ploeg blijven dromen van Spelen (video)

Geldkraan

De afgelopen jaren hebben de Nederlandse mountainbikers volgens de NOC*NSF niet goed gepresteerd en daarom is de geldkraan nu dichtgedraaid. "Het is aan de mountainbikers zelf om er wat van te gaan maken", zegt Vader.



Oplossing

Vader woont al een paar jaar in Sittard waar hij traint voor de Olympische spelen. Door het wegvallen van het geld van de sportkoepel is het nodig om via een andere weg aan financiële steun te komen. Het Limburgse bedrijfsleven gaat geld stoppen in het Watersley Race and Development Team. Dat wordt de nieuwe ploeg van Vader, zodat hij kan blijven werken aan zijn Olympische droom.



Lees ook: Milan Vader werkt in Limburg aan Olympische droom



Gevolgen

Toch wordt het voor Vader lastiger om naar bepaalde wedstrijden te gaan. "Er is niet overal meer budget voor." Daarom heeft Vader zijn wedstrijdschema ook iets aangepast: "Ik ga naar minder wedstrijden die ver weg zijn, op het WK in Australië na." Ondanks alles blijft het doel van de Middelburgse mountainbiker nog altijd hetzelfde: goud halen op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.