'Voorlichting over loverboys is in Zeeland niet welkom'

Enige school

In Middelburg bezocht De Wit dinsdag samen met twee slachtoffers een basisschool, maar het is de enige school in Zeeland waar ze welkom waren. Verder krijgt de stichting geen respons op hun voorlichtingsverzoeken.



'Ook hier'

"In Zeeland denkt men toch vaak: dat gebeurt hier niet. Maar dat is niet zo", vertelt De Wit. "Het is een groot taboe hier, maar wij krijgen ook veel signalen uit Zeeland, dat het ook hier gebeurt."



Dochter

Anita de Wit heeft de stichting Stoploverboys NU opgezet omdat haar dochter zelf ook meerdere malen in handen van een loverboy is gevallen. Ze is er nog steeds niet gerust dat het goed komt met haar dochter. Juist daarom wil ze andere meiden helpen om uit de buurt van loverboys te blijven.



Luister terug

De uitzending van de Zeeuwse Kamer over Loverboys is hieronder terug te luisteren.