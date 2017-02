Middelburgers 'aardig gewend' aan nieuwe afvalscheiding

Tien keer per maand

Deze zogenaamde pd-container leegt de gemeente eens per twee weken. Het restafval moeten de bewoners sinds oktober in ondergrondse containers gooien. Dit mogen bewoners tien keer per maand per huishouden.



Eenvoudig

Uit de enquête van de gemeente blijkt dat driekwart van de huishoudens het eenvoudig vindt om het pd-afval te scheiden van het overige afval. Over de bediening van de containers is niet iedereen tevreden. Uit de enquête blijkt dat mensen de container te vol vinden, dat men soms problemen heeft om de container te openen en dat bewoners zich storen aan buurtbewoners die hun afval naast de container zetten.