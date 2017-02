Zorgen over stijgend aantal verkeersdoden (video)

Triest

Gedeputeerde Harry van der Maas wil maatregelen om het aantal verkeersslachtoffers omlaag te brengen. Volgens de Gedeputeerde gebeuren er in Zeeland veel eenzijdige ongevallen. "Je ziet dat op stille wegen auto's in de sloot terecht komen of tegen een boom rijden. Of iemand slaat over de kop", aldus Van der Maas. Hij is ook geschrokken van het aantal verkeersdoden: "Vorig jaar kwamen er twintig mensen om het leven in het Zeeuwse verkeer. Vaak jonge mensen. Dit jaar zijn er al vijf doden gevallen in het verkeer, en februari is nog niet eens voorbij. Ook nu gaat het weer om jonge levens. Dat is heel triest."



Mobieltjes

"We mogen niet stil blijven zitten", zegt Van der Maas. Daarom trekt de provincie nu 750.000 euro uit om de verkeersveiligheid in Zeeland te verbeteren. "We gaan onderzoeken wat de effecten zijn van de maatregelen die we nemen. Want ik wil vooral die dingen doen die groot effect hebben." Dit jaar komen er daarom vooral campagnes die gericht zijn op snelheid, fietsers en aandacht op de weg. "Snelheid spreekt voor zich. Fietsers zijn een kwetsbare groep. En met aandacht bedoel ik dat mensen hun mobieltje niet moeten gebruiken in het verkeer.



Meer geld nodig

De provincie doet een oproep aan andere wegbeheerders om mee te doen. Het gaat dan om Zeeuwse gemeenten, het waterschap en Rijkswaterstaat. Van der Maas: "Mijn oproep aan hen is om ook geld vrij te maken. Zo kunnen we die 750.000 euro mogelijk verdubbelen, zodat we meer kunnen doen. Ook wil Van der Maas na de verkiezingen zo snel mogelijk een gesprek met de nieuwe minister van Verkeer. Hij wil dat het nieuwe kabinet meer aandacht besteedt aan verkeersveiligheid.