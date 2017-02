IJzendijke hoopt schade tegen Telstar te beperken

IJZENDIJKE - In IJzendijke gaat het al een paar weken nergens anders meer over. Vanavond spelen de 'Tieke Dames' tegen Telstar in de 1/8e finale van de KNVB Beker. IJzendijke is de enige overgebleven amateurclub in het bekertoernooi bij de vrouwen. "Ik wil er niet meer dan tien tegen krijgen'', zegt doelvrouw Marloes Eggebeen.