Marketeer moet Schouwen-Duiveland gaan verkopen

Veelzijdig

De eilandmarketeer moet het eiland gaan promoten als een 'veelzijdig vakantie-eiland' met water, natuur en cultuur. Cultuurtoerisme is daarbij een van de speerpunten. De marketeer gaat samenwerken met partijen als de Recron, ondernemers-verenigingen, het bedrijfsleven en natuur- en cultuurorganisaties. Hij of zij komt in dienst van de VVV Zeeland.



Meer dan strand

Volgens wethouder Jacqueline van Burg heeft het eiland veel te bieden. "We hebben veel meer te bieden dan het strand alleen", zegt ze. "Denk alleen maar eens aan de musea op ons eiland. Die gaan we ook nadrukkelijk promoten."