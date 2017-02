LIVE Telstar schakelt IJzendijke uit in bekertoernooi

AFGELOPEN De dames van IJzendijke verliezen met 1-3 van Telstar maar weerde zich kranig tegen de eredivisieclub. #ijztel — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) February 21, 2017

22:05 AFGELOPEN Telstar gaat door naar de kwartfinale van het bekertoernooi. IJzendijke had in de tweede helft zeker kansen, maar trok uiteindelijk aan het korste eind.



22:04 DOELPUNT 90+1' Over en uit! Opnieuw is het Snoeijs die scoort. 1-3 voor Telstar.



21:56 Daar was dan toch de kans! Kelly van Leeuwe mist een goede mogelijkheid om nog de 2-2 te maken.



21:53 Nog iets meer dan tien minuten voor de ploeg van Guust van der Velde om een gelijkmaker te forceren. Hij heeft inmiddels al drie keer gewisseld.



21:43 DOELPUNT 72' Telstar komt voor de tweede keer vanavond op voorsprong. Linda Bakker is de doelpuntenmaakster. Stand: 1-2.



21:37 Opnieuw een goede kans voor IJzendijke om op 2-1 te komen! Nog twintig minuten te gaan.

Uit een corner is IJzendijke 2 keer dichtbij de tweede treffer. Kuijpers kopt de laatste poging net voorbij de tweede paal. #ijztel — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) February 21, 2017

21:28 Tien minuten gespeeld in de tweede helft. Het staat nog steeds 1-1 bij het duel in de achtste finale van de KNVB Beker. De winnaar speelt in het weekend van 11/12 maart uit tegen SC Heerenveen.



21:18 Wat een kans voor IJzendijke! Thea de Bleij komt alleen voor de keeper, maar schiet over!



21:16 We gaan beginnen aan de tweede helft. Bij IJzendijke is er twee keer gewisseld. Lora van den Hemel is in de ploeg gekomen voor Van de Velde en Buijsse gaat eruit voor De Hond.



21:13 Er volgen nog 45 spannende minuten in IJzendijke. Bij de andere zeven wedstrijden in de 1/8e finale won telkens de eredivisionist. Vooralsnog staat het 1-1, maar de beste kansen in de eerste helft waren wel voor Telstar. Mocht het na 90 minuten nog gelijk staan, volgen er net als in de vorige ronde strafschoppen. Tegen SSS liep dat goed af voor IJzendijke.



20:54 RUST De 'Tieke Dames' houden uitstekend stand tegen Telstar. Het staat halverwege 1-1.

20:45 DOELPUNT 36'! Het staat weer gelijk. Carmen Foks scoort uit een vrije trap.

Een vrije trap van #IJzendijke vliegt zo de hoek in. Plots staat het 1-1. #tegendeverhouding — Telstar Vrouwen (@TelstarVrouwen) February 21, 2017

20:30 DOELPUNT 20'! Het is Telstar dat de score opent in IJzendijke. Na twintig minuten maakt Katja Snoeijs de 0-1 na balverlies van de Zeeuws-Vlamingen op het middenveld.



20:19 Er zijn nog geen doelpunten gevallen in IJzendijke.

Veel publiek langs het veld bij IJzendijke - Telstar. #ijztel pic.twitter.com/udLfRxO7cO — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) February 21, 2017

20:09 Het duel tussen Ijzendijke en Telstar is begonnen!



20:06 De elf namen van IJzendijke: Eggebeen; De Blaeij, De Munck, Van Iwaarden, Verduijn, Foks, Van Leeuwe, Lammers, Van der Velde, Kuijpers, Buijsse



20:05 De wedstrijd is verplaatst naar veld 2. De wedstrijd begint tien minuten later dan gepland.



19:55 Te weinig licht in IJzendijke...

Het te donkere hoofdveld van IJzendijke. Achtste finale tussen dames IJzendijke en Telstar vrouwen gaat naar veld 2. #ijztel pic.twitter.com/l1ILwNS4ks — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) February 21, 2017

19:52 Welkom in dit liveblog rondom de wedstrijd tussen IJzendijke en Telstar. De winnaar van deze wedstrijd plaatst zich voor de 1/4 finale van de landelijke beker. SC Heerenveen is dan de volgende tegenstander. IJzendijke is de enige amateurclub die nog is overgebleven in het bekertoernooi bij de vrouwen.

