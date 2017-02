Ruim 200 huizen gesloopt met steun van de provincie

Verpaupering

De provincie heeft al een paar jaar een regeling die erop is gericht verpaupering van buurten en leegstand tegen te gaan. Het was de vijfde keer dat particulieren en woningbouwverenigingen een beroep konden doen op deze Provinciale Impuls Wonen. De provincie zegt dat met de subsidie is gezorgd voor meer dan 21,5 miljoen euro aan investeringen bij bouw- en sloopbedrijven.



Nieuwe regeling

Later dit jaar kunnen mensen in woningbouwverenigingen zich opnieuw inschrijven voor subsidie voor het slopen of verbouwen van woningen om verpaupering tegen te gaan. Dan is er 1,5 miljoen euro beschikbaar.



Staatssteun

Projecten die in aanmerking komen voor de subsidie moeten een bijdrage leveren in de strijd tegen verpaupering en leegstand of ze moeten zorgen dat huizen energiezuiniger worden en ook geschikt zijn voor oudere mensen om in te wonen. Ook wordt bij elke subsidieaanvraag gekeken of er geen sprake is van staatssteun.