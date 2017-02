Man aangehouden bij wietkwekerij Vlissingen

VLISSINGEN - De politie heeft een 21-jarige man uit Vlissingen aangehouden die verdacht wordt van huisvredebreuk, vernieling en het runnen van een kleine wietkwekerij. De aanhouding gebeurde dinsdagavond bij zijn woning aan de Hendrick Vroomlaan in Vlissingen.

Vernieling

De man had een ruit van de voordeur vernield bij zijn buren. De politie ontdekte in zijn huurwoning een wietkwekerij met 16 planten, die is opgeruimd.