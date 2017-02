Voetbalsters Ijzendijke komen net tekort voor bekerstunt

We zijn weer begonnen. Met 2 wissels aan de kant van #IJzendijke. Bij de #WitteLeeuwinnen blijft het ongewijzigd — Telstar Vrouwen (@TelstarVrouwen) February 21, 2017

Veld twee

Het duel werd gespeeld op het tweede veld van IJzendijke, omdat het hoofdveld onvoldoende kon worden verlicht. De 400 toeschouwers verplaatsten zich naar het bijveld, waar IJzendijke gelijk onder druk werd gezet door de eredivisionist. Het resulteerde na twintig minuten spelen in de 0-1. Telstar scoorde via Katja Snoeijs uit een counter.



Vrije trap

De nummer zes uit de eredivisie dacht een makkelijke middag tegemoet te gaan tegen Ijzendijke. De andere zeven kwartfinalisten in de KNVB Beker hadden al eerder afgerekend met de amateurverenigingen, en ook IJzendijke leek niet mee te kunnen met het niveau van Telstar. Toch scoorden de 'Tieke dames' uit het niets de gelijkmaker. Een prachtige vrije trap van Carmen Fox betekende na iets meer dan een half uur spelen de 1-1.



Doelpunt Bakker

In de tweede helft kwamen er serieuze kansen voor IJzendijke om Telstar écht pijn te doen. Thea de Blaeij miste één op één met de keepster van Telstar, en Kuijpers kopte uit een hoekschop net naast. Toch waren het de bezoekers die uiteindelijk aan het langste eind trokken. Linda Bakker scoorde de 2-1 en voorkwam daarmee een strafschoppenserie. Bijna had Kelly van Leeuwe nog de 2-2 gemaakt, maar zij miste een goede mogelijkheid. In de slotfase maakte Snoeijs zelfs nog de 1-3. Telstar mag in de kwartfinale aantreden tegen SC Heerenveen.



Competitie

IJzendijke kan zich na dit bekeravontuur weer richten op de competitie. In de hoofdklasse staat de ploeg van Guust van de Velde negende na dertien wedstrijden.



Scoreverloop:

0-1 Snoeijs (20)

1-1 Fox (36)

1-2 Bakker (72)

1-3 Snoeijs (90)



Opstelling IJzendijke:

Eggebeen; De Blaeij, De Munck, Van Iwaarden, Verduijn, Foks (Van Poucke/71), Van Leeuwe, Lammers, Van der Velde (Van den Hemel/46), Kuijpers, Buijsse (De Hond/46)



Later zijn hier beelden terug te vinden van IJzendijke - Telstar